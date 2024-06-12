Depremzedelere kira yardımı bitiyor

12 ay boyunca ödemesi planlanan kira destek ödemelerinin sonuncusu ise bu ay hesaplara yatırılacak.

2023 Nisan ayında 3 bin lira olarak başlayan destek tutarı 2024 yılının ocak ayında 5 bin liraya çıkarıldı.

Adıyaman'da hane sayısı 27 bine yaklaşırken, Osmaniye'de 11 bin 210 hane bu destekten faydalandı.

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