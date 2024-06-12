Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot Atasever'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 15:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:06
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, yörünge altı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangi Atasever ile ailesi ile bir araya geldi.