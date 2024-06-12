Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün CHP Genel Merkezine yaptığı ziyarete ilişkin Amasya'da açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Dün Sayın Erdoğan ile bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılmasını gerektiğini Sayın Erdoğan'a ilettim. Kaynak mı arıyorsunuz? 'Kaynağı birlikte bulalım' dedim. CHP olsa böyle yapmaz; 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle, fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21'de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Yüzde 89. Geriye yüzde 11 kimin verdiği vergidir. Zenginlerin verdiği. Yüzde 11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi, tam tersi olmalıdır. Yüzde 90'ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır" diye konuştu.

Daha sonra ziyaret ettiği Amasya Belediyesi önünde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özel, "Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından mecliste hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan meclisin çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'yi de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.