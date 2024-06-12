İYİ Parti'li Uz kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 20:06, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:20
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkan'ımız Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.