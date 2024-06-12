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Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Üzerinde çalıştığımız ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 20:48, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:50
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Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik fiziki saldırıyı kınadı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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