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İŞKUR'dan Adana'da çocuk işçiliği ile ilgili yaşanan kazaya ilişkin açıklama

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Adana'da çocuk işçiliği ile ilgili yaşanan kazaya ilişkin, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 21:49, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:46
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İŞKUR'dan Adana'da çocuk işçiliği ile ilgili yaşanan kazaya ilişkin açıklama

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Adana'da çocuk işçiliği ile ilgili yaşanan kazaya ilişkin "'Patronun İŞKUR'dan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için istihdam desteği aldığı ortaya çıktı' içeriğiyle yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Habere konu olan çocuk işçiliği ile ilgili kazada adı geçen iş yeri, Dünya Bankası teknik desteği ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İŞKUR tarafından yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği" projesinden (İSDEP) 24 Nisan 2019 ile 20 Ekim 2019 tarihleri arasında 7 kişi, 23 Mart 2020 ile 29 Eylül 2020 tarihleri arasında ise 8 kişiyi kapsayacak şekilde faydalanmıştır. Adı geçen firma, 2020 tarihinden sonra İŞKUR'un herhangi bir programından yararlanmamış olup bununla birlikte söz konusu destekten çalışma çağının altındaki kişilerin faydalanması mümkün değildir. Ayrıca Bakanlığımız olayın araştırılması için bir Müfettiş görevlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

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