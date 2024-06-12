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Muhtarın hazine arazisini sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde muhtarın hazine arazisini üçüncü şahıslara sattığı iddiasıyla Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2024 22:36, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:37
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Muhtarın hazine arazisini sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı "denizler halkındır" projesi kapsamında Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, Mesudiye Mahallesi'nde hazineye ait bazı arazilerin satıldığını belirledi.

Araziyi satın aldıkları tespit edilen Y.O. ve A.Ç'nin, muhtar C.A'nın köy senedi karşılığında hazineye ait araziyi "kendi arazim" diyerek sattığı ve bu satış karşılığında para ödedikleri, taşınmazın hazine arazisi olduğunu öğrenince muhtar hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, teknik personel tarafından yapılan tespitler ve basına yansıyan haberler doğrultusunda muhtar hakkında, Müdürlük ile arasındaki kira sözleşmesini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığını belirleyerek, suçun "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi" hükmü kapsamında Datça Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

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