İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İzmir'de örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 08:53, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:35
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.