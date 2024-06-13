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Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "(Yasa dışı dinlemelerle ilgili iddialar) Emniyet Genel Müdürlüğümüz daha önce 'yasa dışı dinleme yapmıyoruz' diye açıklama yapmıştı. Ama yine de o dönemde gündeme geldiği için Mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdim. Çalışma bitmek üzere. Hemen bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza vereceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 16:54, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:21
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Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili soru üzerine, "insanlar güne pozitif başlasın" diye, sabahleyin öğrencilerin, ailelerin kahvaltıda "o gece, ondan önceki günlerde İçişleri ailesinin, onların huzuru için ne yaptıklarını" paylaşmak istediklerini belirtti.

Yaptırdıkları anketlerde "Bu tür paylaşımları doğru buluyor musunuz?", "Devam etsin mi etmesin mi?" diye sorduklarını ifade eden Yerlikaya, "Çok büyük bir oran, yüzde 85'in üzerindeki bir oran diyor ki, 'Biz bu paylaşımlardan memnunuz.' Vatandaşın reyi, kanaati bizim için önemli değil mi?" dedi.

Yerlikaya, "Ayhan Bora Kaplan davası"nda adı geçen üst düzey emniyet mensuplarına ilişkin soruşturma kapsamında siyasilere yönelik herhangi bir yapılanma tespit edilip edilmediğine ilişkin soruya "Şu anda bu iş mahkemede. Mahkeme tecelli ettiği zaman da orada verilen hüküm gerekçesinde sorduğunuz sorunun cevabı orada ayan beyan ortaya çıkacak. Kimin aklından bile geçiyorsa bilin ki yasal olarak gereğini yapmaktan da hiçbir zaman, hiçbir şekilde durmayacağız." yanıtını verdi.

"Sizin bu yapmış olduğunuz operasyonlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması noktasında önemli sonuçlar doğuracak mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Dört başlık vardı. Başlıklarla ilgili hiçbir şey kalmadı, oturup karar verecekler. Siyasi saikle bir karar vermeyecekler. Bizim bu listeden çıkmamamız için hiçbir ama hiçbir sebep yok şu anda. Hak ettik ve çıkacağız." şeklinde konuştu.

- "Suç aydınlatmak bizim işimiz"

Bakan Yerlikaya, bazı televizyon kanallarında gündüz kuşaklarına yönelik yayınlarla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, dünyada en iyi aile yapısının Türkiye'de olduğunu belirtti.

Aile yapısına karşı en büyük saldırının da Türkiye'ye yapıldığını dile getiren Yerlikaya, "Uyuşturucuyla ilgili mücadelede en büyük avantajımız bizim aile yapımız ve inanç sistemimiz. O yayınlardan hiç hoşlanmıyorum. Hoşlananlar da kim onu da bilmiyorum. Hiç kimsenin bilmediği yasak, kötülük türünü herkesin içinde konuşmamızın ne anlamı var? Bunun basın, yayın özgürlüğüyle ne alakası var? Suç aydınlatmak benim işim, bizim işimiz, İçişleri Bakanlığının işi. Adaletin tecelli etmesi, mahkemelerimizin işi." ifadesini kullandı.

- Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirme

Yerlikaya, Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeyle ilgili şunları kaydetti:

"Demokrasi varsa, özgürlük varsa bunun olduğu ortamı korumak da hem o ülkenin hakkı hem devletin hakkı hem de milletin hakkı. Seçimle gelen hizmet edecek belediye başkanlarının, belediye meclislerinin eğer terör örgütüne destek olma, propagandasını yapma, belediyeyi araçsallaştırma, belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını onlara bir şekilde kullandırmak durumu söz konusu oluyorsa o zaman bizim ülke olarak demokrasimiz korunaksız falan değildir. Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil."

"Suç örgütleriyle ilgili mücadeleyi sekteye uğratacak çabalarla karşılaşıyor musunuz?" sorusunu Bakan Yerlikaya, "Net olarak söyleyeyim, hayır. Kalpten söylüyorum, hayır." yanıtını verdi.

Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la görüşmesiyle ilgili de bakanlıkla ilgili hizmetleri ve genel politik değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

"Kırmızı bültenle arananlarla suç örgütü elebaşılarının hangi tarihte Türkiye'ye giriş yaptığıyla ilgili veri var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan biriyken dünyanın herhangi bir yerine gitme şansınız yok. Sistem her tarafta dijital ortamda kayda giriyor. Yakalama süreçlerini son derece hızlandırdık." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin soru üzerine de "Emniyet Genel Müdürlüğümüz daha önce 'yasa dışı dinleme yapmıyoruz' diye açıklama yapmıştı. Ama yine de o dönemde gündeme geldiği için Mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdim. Çalışma bitmek üzere. Hemen bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza vereceğiz." dedi.

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