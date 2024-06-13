Dolar 32,29 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3140 32,3150 32,2970 32,2980 Avro 35,0240 35,0250 34,7920 34,7930 Sterlin 41,4970 41,5240 41,2220 41,2360 İsviçre Frangı 36,2490 36,2610 36,0710 36,0840 ANKARA ABD Doları 32,2840 32,3640 32,2670 32,3470 Avro 34,9840 35,0640 34,7520 34,8320 Sterlin 41,4370 41,6470 41,1620 41,3720