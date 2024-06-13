Dolar 32,29 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,29 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 17:53, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3140
|32,3150
|32,2970
|32,2980
|Avro
|35,0240
|35,0250
|34,7920
|34,7930
|Sterlin
|41,4970
|41,5240
|41,2220
|41,2360
|İsviçre Frangı
|36,2490
|36,2610
|36,0710
|36,0840
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2840
|32,3640
|32,2670
|32,3470
|Avro
|34,9840
|35,0640
|34,7520
|34,8320
|Sterlin
|41,4370
|41,6470
|41,1620
|41,3720