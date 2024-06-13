Bayramda Türkiye'ye gelecek gurbetçiler dikkat

Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Bayrama Özel Oranlarla 50.000 TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bayramda Türkiye'ye gelecek gurbetçiler dikkat

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala Ticaret Bakanlığı, gurbetçilere yabancı plakalı araçları için uyarıda bulundu. Gurbetçilerin giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunulması gerekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 10:58, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:00
Yazdır
Bayramda Türkiye'ye gelecek gurbetçiler dikkat

Ticaret Bakanlığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların önemli bir kısmının Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonu için Türkiye'ye yabancı plakalı araç ile gelmesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Açıklamada e-Devlet üzerinden Türkiye'ye giriş öncesinde en az 185 gün yurt dışında bulunulması gerektiği bildirildi.

Yabancı plakayı getiren kişinin mutlaka ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) 'E-İşlemler' menüsünden veya 'e-Devlet Kapısı' üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır.

Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur. Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın.

Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan "Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmeti kullanılarak verilebilir.

Geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içesinde yurtdışına çıkarılmaması durumunda."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber