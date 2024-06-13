2024 DGS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2024 DGS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI