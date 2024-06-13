Altının kilogram fiyatı 2 milyon 388 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 372 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 388 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 398 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 686 milyon 575 bin 379,45 lira, işlem miktarı ise 699,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 699 milyon 739 bin 607,84 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: