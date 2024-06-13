Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor

Bakan Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.

Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olacağını söyleyen Uraloğlu, "Yapacağımız bu güncelleme ile ücretleri 2022 yılı öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişini artırmış olacağız." dedi.