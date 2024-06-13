Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 1 Temmuz'dan itibaren Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olarak uygulanacağını bildirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 12:02, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:55
Bakan Uraloğlu, Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.
Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olacağını söyleyen Uraloğlu, "Yapacağımız bu güncelleme ile ücretleri 2022 yılı öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişini artırmış olacağız." dedi.