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Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te dört yıl önce yapılan değişikliklerin ardından kamuda yaklaşık 5 milyar lira tasarruf sağlandığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 14:22, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:24
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Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4. yılı dolayısıyla kırtasiye ve posta giderleri başta olmak üzere elde edilen tasarruf miktarlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kıratlı, 4 yıl önce yenilenen yönetmelikle önemli adımlar atıldığını belirterek, "İşlemler hızlandırılırken, kağıt tüketimi azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Tasarruf ve çevreye duyarlılık konularında öncü hale gelen yönetmeliğe uyum sağlayan tüm idarelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

426 bin 224 ağaç doğada kaldı

Kıratlı, paylaşımında, kırtasiye ve posta giderleri başta olmak üzere elde edilen tasarruf miktarlarının artırılması ve yazışma süreçlerinin hızlanması, kamu idarelerinde elektronik ortamın resmi yazışma süreçlerinde asli unsur olarak kabul edildiği yönetmelikle kamuda dört yılda elde edilen tasarruflara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Kayıtlı elektronik posta kullanımı yüzde 82 oldu. Posta giderlerinden 2 milyar 534 milyon 153 bin 538 lira, kırtasiye giderlerinden 2 milyar 339 milyon 120 bin lira, veri depolama maliyetinden 115 milyar 800 bin 277 lira tasarruf elde edildi.

Elektronik ortamın kullanımı ile 426 bin 224 ağaç doğada kaldı. 21 bin 219 ton karbondioksit salınımı engellendi. 80 milyar 198 milyon 400 bin kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi.

'resmi yazisma.gov.tr' internet sitesini 195 bin 186 kişi ziyaret etti. Ayrıca 1111 resmi yaşışma eğiticisi tarafından 74 bin 86 personele eğitim verildi."

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