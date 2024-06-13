Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Batı bölgelerde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 15:15, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgar, batı ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.