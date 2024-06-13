Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 18:34, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:34
İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.