Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep

Konfederasyondan yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin derecelerinin yükselmesine ilişkin usul ve esasların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinde belirlendiği anımsatıldı.

İlgili maddeye göre, devlet memurlarının bir üst dereceye yükselebilmeleri için diğer şartları taşısalar bile üst derecelerden boş kadronun bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, kanunun yürürlüğe girdiği dönemlerde pek çok kadro için öngörülen eğitim seviyesinin dönemin şartlarına göre belirlendiği, toplumun genel eğitim seviyesi çerçevesinde üst derecelerden kadro açılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu nedenle yüz binlerce memur, yüksekokul mezunu olmasına rağmen bulundukları kadroların 3 ve üstü derecelerde karşılığı olmadığı için 657 sayılı Kanun'un 68. maddesinde sayılan diğer şartları karşılamış olmalarına rağmen 5. veya 4. derecelerde kalmakta, derece yükselmesi yapamamaktadır. Bu durum da kamu personel sisteminin üç ana prensibinden birisi olan kariyer ilkesiyle çelişmekte, devlet memurlarının özlük hakları bakımından zarara uğramasına neden olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kamu-Sen'in, ortaya çıkan durumun düzeltilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için uzun zamandır çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak, 657 sayılı Kanun'un 68. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendindeki 'derece yükselmesi yapılabilmesi için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması' hükmünün kaldırılması veya üst derecelerde kadrosu bulunmayan unvanlarla ilgili yeni bir çalışma yapılması talebiyle Cumhurbaşkanlığına yazı gönderdik. Yazımızda 3 ve üstü derecelerde kadrosu bulunmayan 4 ve 5. derecelerdeki kadroların tenkis edilerek 3. derece kadrolarla değiştirilmesi ve devlet memurlarının eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecelere uygun kadrolar ihdas edilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılmasını talep ettik. Yetkililerin yüz binlerce memurun yaşadığı ve büyük bir umutla çözülmesini beklediği bu sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmasını bekliyoruz."