Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DUS tercih işlemleri, bugünden itibaren 25 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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