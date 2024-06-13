Maliye aracı kaza yaptı: 1 ölü
Samsun'da maliye aracının yaptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 17:02, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:10
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi Asarcık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kavrak (56) idaresindeki 55 SV 971 resmi plakalı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına ait hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Yılmaz Kavrak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.