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Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu; Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatının değiştiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 18:10, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:14
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Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti

Türkiye Kupası ve Süper Kupa, yeni sezonda da Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayımlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, yenilen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonu her zamanki gibi şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak.

- Yayın geliri 3 katına çıkarıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı.

Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 sezonunda önceki sezona göre 3 kat daha fazla kazanç elde edecekler.

- Türkiye Kupası yeni formatı ile oynanacak

TFF Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seribaşı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

- Süper Kupa da yeni formatı ile oynanacak

2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak.

Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

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