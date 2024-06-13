Borsadan vergi alma ertelendi

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.

