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'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, "Eminanç Kardeşler" suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 19:48, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 19:49
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'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeniay'ın, 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi.

Olayın, Kanarya Mahallesi merkezli faaliyet gösteren ve "Eminanç Kardeşler" olarak bilinen silahlı suç örgütünce gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve uygulamalı soruşturmada, bu örgütün ilçede cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi silahlı saldırı eylemlerinin de sorumlusu olduğu tespit edildi.

Söz konusu suç örgütüne yönelik 10 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda 14 adet 7,62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

Çalışmalarda, 4'ü yaşı küçük olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aziz Yeniay ve olay yerinde bulunan 3 polis memuru, ifade vererek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmıştı.

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