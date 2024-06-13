8 yaşındaki çocuk, karnesini alamadan hayatını kaybetti

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuk bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir gün sonra karnesini alacaktı

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur'un, Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi olduğu, kazada hayatını kaybetmeseydi bir gün sonra karne alacağı öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.