Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağı kimse koparamaz

Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Borsadan vergi alma ertelendi
Borsadan vergi alma ertelendi
Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor
Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağı kimse koparamaz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Isparta'da işadamlarıyla bir araya geldi. Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımızla aramızdaki bağlar öylesine güçlenmektedir ki artık bizi kimse koparamaz, ayıramaz. Esasında mesele budur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 20:42, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 20:44
Yazdır
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağı kimse koparamaz

Ekonomi Kampüsü'nde konuşan Tatar, Türkiye ile bağların daha da güçlendiğini belirterek, "Hava yolu filolarının sayısını artırması ile birlikte İstanbul'a günde on kere, Ankara'ya yedi Trabzon'a kadar uçan uçaklarla birlikte aramızdaki bağların daha da güçlendiğini söylediğimde karşı taraftakiler hemen terlemeye başladılar. Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımızla aramızdaki bağlar öylesine güçlenmektedir ki artık bizi kimse koparamaz, ayıramaz. Esasında mesele budur. Sabah erken saatlerde ekonomiye büyük katkı sağlayan gül bahçelerini gezdim orada bulunan insanlarla kucaklaştım. Bir cumhurbaşkanı olarak benim sabah 06.30'da gül bahçelerinde olmam o insanlarda o sohbeti yapmam işte bütün bunlar çalışa çalışa, ilmek ilmek aramızdaki bu güzel muhabbet bağlarını güçlendirmek anlamındadır" dedi.

"Kıbrıs milli bir davadır, Kıbrıs Türk'ün davasıdır"

KKTC'nin yıllar içinde büyüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bize kimse küçük bir toprak parçası deyip geçmesin. Bizim deniz yetki alanlarımız, kara sularımız vardır. Kıta sahamız ekonomik münasip bölge haklarımız vardır. Bütün bunları anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hakkı ve hukuku ile birleştirdiğimizde bize bambaşka bir ulusal harita ortaya çıkar. Bu bambaşka ulusal haritada elbette doğal kaynaklar, enerji meseleleri, güvenlik meseleleri hem denizlerde hem de göklerde hava sahasında bizlerin hepimizin ulusal güvenliği bakımından havacılığın ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz dolayısıyla biz Kıbrıs'ta mücadeleyi sürdürürken her zaman Türkiye ile birlikte yürüdüğünüz müşterek milli davamız yani Kıbrıs dendiğinde evet Kıbrıs milli bir davadır. Kıbrıs Türk'ün davasıdır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti de beraber ve müştereken yürütülmekte olan çok önemli bir davadır. Çünkü hepimizi ilgilendiren meseledir. Burada Isparta'da sizleri de ilgilendiren bir mesele çünkü buradan kuş uçuşu gideceğiniz bir mesafede KKTC'yi bulursunuz ve onun etrafındaki denizlerdeki bütün ulusal meseleler bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçer. Kuzey Kıbrıs serhat vatandır. Doğu Akdeniz'de yıkılmaz ve sarsılmaz bir Türk kalesidir" dedi.

"Hepinizi inşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta görmek isterim"

Konuşmasının devamında Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümüne değinen Tatar, "Mehmetçiğin Kıbrıs'a ayak basması ile özgürlüğün sağlanması bizler için milli anlamda büyük bir başarı ve bir zaferdi. 20 Temmuz 2024 bundan işte 6 hafta sonra inşallah hep birlikte 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü kutlayacağız. Ben buradan bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Geçen gün bir ziyaretinde geliniz birlikte gidelim Kıbrıs'taki coşkuyu kutlayalım şeklini açıklaması olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'ye bizim coşkumuzu şimdiden duyurduğu için ve 20 Temmuz'da inşallah Kıbrıs'ta büyüklerle törenlerle bu coşkuyu alacağımız için kendisine teşekkür ediyorum. Hepinizi inşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta görmek isterim. Özellikle gazilerimiz görmek isterim çünkü Mehmetçikler jeopolitik gelişmelere bağlı olarak KKTC'nin statüsünün yükselmesi hem mavi vatanda hem hava sahasında birlikte yaptığımız bir takım işbirlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin hem esasında Kazakistan'a kadar giden bütün Türk dünyasının en güneydeki KKTC'yi bağımsız bir Türk devleti olarak yükseltmiştir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 25 yıl aradan sonra Isparta'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, Isparta'yı çok sevdiğini ve bu anlamda aralarındaki bağın güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "fahri doktora"

Tatar buradaki programın ardından Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen programa katıldı. Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a "fahri doktora "verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber