Eski HDP ilçe başkanı terör örgütüne para toplamaktan tutuklandı

Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
%0 Faizli 30.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Borsadan vergi alma ertelendi
Borsadan vergi alma ertelendi
Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor
Haber bülten ve programlarına 'akıllı işaret' geliyor
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Terör

Eski HDP ilçe başkanı terör örgütüne para toplamaktan tutuklandı

Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddia edilen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 21:03, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:02
Yazdır
Eski HDP ilçe başkanı terör örgütüne para toplamaktan tutuklandı

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

Şüpheli, ifadesinde "A.İ'nin Muğla'da 2015'te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber