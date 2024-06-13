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İki ildeki DEAŞ operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Düzce ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 21:47, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:48
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İki ildeki DEAŞ operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 20 şüphelinin, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimliçe "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 13 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

- Süreç

Düzce İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 11 Haziran'da Kocaeli ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve JÖAK tarafından desteklenen operasyonlarda 300 personelden oluşan 60 ekip görev yapmıştı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yakalananların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 8 flaş bellek/CD kart, 11 tablet, 4 laptop, 1100 dolar, 33 bin 600 lira, 27 dekont, çeşitli banka kartları, çok sayıda Arapça doküman ve şifreli notlar ele geçirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında 5 Mart'taki operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 1'ine ev hapsi verilmiş, 1'i adli kontrol şartıyla salıverilmiş ve 1 zanlı ise sınır dışı edilmişti. Böylece söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen 2 operasyon sonucu tutuklu sayısı 11'e çıkmış oldu.

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