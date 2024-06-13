İsrail askerlerinden alçak hareket: Camiyi mutfak yaptılar

Sosyal medyada İsrail askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, caminin içerisinin askerler tarafından tahrip edildiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 251 gündür devam ederken, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan bir camiyi mutfak olarak kullandıkları ortaya çıktı. İsrail askerleri, Mısır topraklarından yaklaşık 280 metre uzaklıktaki Refah Geçidi Camii'ni işgal ederek camiyi mutfağa çevirdi.

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