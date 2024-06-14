Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Konut fiyatlarında düşüş
Konut fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
20 ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısı değişti
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Borsadan vergi alma ertelendi
Borsadan vergi alma ertelendi
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Eğitim öğretim yılının başında liselerde sınıfta kalma geri getirilmişti. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 09:38, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:39
Yazdır
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün sona erecek ve çalacak son zilin ardından, 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Ayrıca bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

9. SINIFLARDA SINIFTA KALMA TELAŞI

Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

Eğitim öğretim yılının başında yapılan yönetmelik değişikliği ile liselerde sınıfta kalma geri getirildi. Buna göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak. Devamsızlık hakkını aşanlar da sınıf tekrarına bırakılacak. Yeni uygulamalar nedeniyle, bu yıl sınıfta kalan öğrenci sayılarında artış bekleniyor. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

YENİ DÖNEMDE YENİ MÜFREDAT

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.

ÜCRETSİZ YAZ OKULLARI AÇILIYOR

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak.

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

BAKAN TEKİN'DEN VELİLERE ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerden yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını istedi. Velilerden ise, karne nedeniyle çocuklarına yüklenmemelerini istedi.

Tekin, "Kötü bir karne her zaman düzeltilebilir ancak çocuklarımızın kişiliğine verilen zarar onarılamaz. Karne, çocuklarımızın gayret ve çabalarının sadece bir özetidir, başarılarının veya yeteneklerinin nihai göstergesi değildir. Karneleri, çocuklarımızı suçlamak veya yargılamak için değil, onları daha iyi yönlendirmek ve desteklemek için kullanmalıyız." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber