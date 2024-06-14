Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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