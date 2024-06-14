Eski polisten akılalmaz tuzak: Onlarca kişiyi 'ucuz araba' yalanıyla dolandırmış

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre 1 yıl önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden aralarında bekçi, polis, pastaneci, esnaf, adliye katibi, marangoz gibi mesleklerde çalışan onlarca kişi, o dönem aktif olarak görevde bulunan polis memuru Hüseyin B. tarafından dolandırıldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu.



Şikayetler üzerine soruşturma başlatan savcılık Hüseyin B. hakkında yakalama kararı verdi. O dönem Ankara'da yakalanıp, getirilen B., ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Hüseyin B'nin daha sonra ise meslekten istifa ettiği öğrenildi.



20 MİLYONLUK VURGUN

Hüseyin B'nin mesleğinin verdiği güvenilirliği kullanarak, ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim diyerek onlarca kişiden iddiaya göre 20 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. B'nin, mağdurlara işin kazançlı olduğunu belirterek ev ve arabalarını sattırıp, kredi bile çektirdiği ileri sürüldü.



B'nin, ucuza biçerdöver var diyerek çiftçilerden dahi para alıp, mağdur ettiği öğrenildi. Hüseyin B. ifadesinde kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını, para çevirmekte zorlandığı için ödeme yapamadığını ileri sürdü. Savcılığının soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.