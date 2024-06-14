Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklandığı soruşturmada 11 tahliye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.

Müvekkillerinin tahliyesini talep eden Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, dosyanın toplumsal bir yönü olduğunu, müvekkillerinin aile yaşantısı göz önüne serilerek bazı güç odakları tarafından aileye operasyon çekildiğini iddia etti.

Dosya kapsamında tüm delillerin toplanması sonucu vergi suçuna ilişkin bir sonuç çıktığını belirten avukat Kaya, bunun dışında ortaya çıkmamış bir meblağın söz konusu olmadığını, her şeyin raporlarla sabit olduğunu savundu.

Şüpheli Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Karaosmanoğlu ise müvekkilinin, ablası Dilan Polat ile 137 şirketten sadece 1 tanesinde ilişkisinin olduğunu, bunun dışında tamamen bağımsız çalıştıklarını öne sürdü.

Tahliye talebinde bulunan avukat Karaosmanoğlu, Sıla Doğu'nun tutuklu kalmasının tek sebebinin Dilan Polat'ın ablası olması olduğunu ifade etti.

- 11 şüpheli tahliye edildi

Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Hakimlik kararında, "dosyada bulunan mevcut delil durumu, delillerin bu şüpheliler açısından büyük ölçüde toplanmış olması, şüphelilerin eylem ağırlıkları ve yoğunlukları değerlendirildiğinde, tutuklulukta geçen süre, son olarak 11/04/2024 tarihli Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3. Denetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama suçu incelemesi ve araştırma görevine dair ön değerlendirme raporu, şüpheliler hakkında yapılan soruşturma evrakı kapsamı değerlendirilmekle, bu aşamada tutukluluk halinin devamı halinde ölçülülük ilkesine aykırılık unsurunun gündeme gelebileceği" belirtildi.

Kararda, tutuklama tedbirinin istisnai bir düzenleme oluşu ve adli kontrol yükümlülükleri ile tutukluluktan hedeflenen amacın gerçekleştirilebileceği nazara alınarak, şüphelilerin ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiği kaydedildi.

- Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakimlik, şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün de tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararda, Dilan Polat hakkında Adli Tıp Kurumunun Türk Ceza Kanunu'ndaki "akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri" maddesinin uygun olduğu yönünde mütalaa verdiği, ancak soruşturmaya konu suçun bu rapor ile bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Adli tıp raporunda Dilan Polat'ın doğrudan güncel durum tespitinin yapıldığı belirtilen kararda, Polat'ın tutukluluk yönünden lehe değerlendirilmesini gerektirecek kanun maddesine raporda değinilmediği vurgulandı.

Kararda, Dilan Polat'ın cezaevinde bulunmasının bir tehlike arz etmediği yönünde sağlık kurulu raporları bulunduğu, ilk verilen tutuklama kararlarındaki gerekçelerin güncel ve geçerli olduğu ifade edildi.

Delillerin toplanma aşamasında olması ve ana raporun halen dosyaya gelmemesi sebebiyle delil karartma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekilen kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları, takdir edilen tedbirin ölçülülük ilkesine şu aşamada aykırılık teşkil etmemesi, tutuklu kalınan süre, tutuklamanın mahiyeti, suçla kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı birlikte değerlendirildiğinde, Dilan Polat hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

- Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Sulh ceza hakimliğince daha önce yapılan aylık tutukluluk incelemesinde ise 16 şüphelinin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan tahliyesine karar verilmiş, "suç örgütü kurma ve üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ise şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.