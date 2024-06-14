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'İnsani Yardım Tatbikatı-2024' başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerini, kamu kurum kuruluşlarıyla koordineli şekilde icra edebilmek amacıyla düzenlediği "İnsani Yardım Tatbikatı-2024"ün seçkin gözlemci günü tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 09:25, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:26
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'İnsani Yardım Tatbikatı-2024' başarıyla tamamlandı

Sincan'daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlenen tatbikata, AFAD, Türk Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sincan Belediyesi ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı, buna bağlı olarak enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralının bildirildiği 7,1 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı.

TRT'nin radyo yayınlarındaki acil durum anonsundan sonra depremin şiddetiyle yıkıma uğrayan bölgenin üzerinde TSK'ya ait Cougar tipi helikopterle havadan keşif uçuşu gerçekleştirildi.

Keşif uçuşunun ardından DAK timi, Sikorsky helikopter ile afet bölgesine çabuk iniş yaptı. DAK ekibi, olay yerine intikal etmesinin ardından senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Enkazda kalan vatandaşların yer tespiti için aralarında helikopterle indirilenlerin de bulunduğu arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespitinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı. Bu sırada enkaz alanında çıkan yangına itfaiye ekibi müdahale etti.

Daha sonra tespit edilen noktalardaki depremzedeler UMKE ekibince çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Tatbikat kapsamında ceset arama kurtarma köpeklerinin hayatını kaybedenlerin yerini tespit etmesinin ardından da cenaze nakil aracıyla tahliyeleri yapıldı.

Tatbikatı Bulgaristan ve Maldivler'den askeri ataşeler de izledi.

"Arama kurtarma personel sayımız 10 bin 426'ya çıkarılmıştır"

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Tugay Komutanı Piyade Albay Hikmet Erdoğdu, komutanlığın her türlü doğal afet sonrası talep edildiğinde bölgeye gönderilecek TSK'nın ilk unsuru olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinde tüm unsurlarıyla birlikte afet bölgesinde görev yapıldığını vurgulayan Erdoğdu, "Yaşanan büyük felaketten alınan dersler kapsamında devletimizin tüm kurumları gibi bakanlığımız koordinatörlüğünde afet ve acil durumlara yönelik aldığımız tedbirleri gözden geçirdik. Alınacak ilave tedbirleri belirledik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık." dedi.

Albay Erdoğdu, AFAD'ın başlattığı "Arama-Kurtarmada Hedef 100 Bin" projesi kapsamında 2 DAK Taburu daha kurarak sayılarını 3'e çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"DAK birliklerimiz tarafından uluslararası ortamda da görev yapabilecek 80'er kişilik 11 ağır seviye arama kurtarma ekibi teşkil edildi. İstihkam birliklerimiz tarafından 38'er kişilik 12 orta seviye arama kurtarma ekibi teşkil edildi. Diğer birliklerimiz tarafından da 18'er kişilik 505 depremde arama kurtarma ekibi teşkil edildi. Böylece arama kurtarma personel sayımız 10 bin 426'ya çıkarılmıştır. Ayrıca arama kurtarma ekiplerine ilave olarak afet durumunda kullanılmak üzere her biri 366 personelden oluşan 45 emniyet asayiş ve yardım taburu teşkil edilmiştir. Arama kurtarma personeli yetiştirmek maksadıyla AFAD'da verilen kentsel arama kurtarma eğitici eğitimine tugayımızdan 68 personel katılmış, AFAD tarafından birliklerimize 10 adet arama kurtarma eğitim alanı yapılmıştır."

Erdoğdu, şu ana kadar 6 bin personelin eğitimden geçtiğini, eğitimlerde madencilerin kullandığı tekniklerin aldırılmaya başlandığını bildirdi.

Depremlerde yardımların bir bütünlük içerisinde verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiğini aktaran Erdoğdu, bu kapsamda Mehmetçik Afet Destek Üssü Projesi'nin başlatıldığını, içinde tüm yaşam ünitelerinin bulunduğu örnek bir Mehmetçik Afet Destek Üssü'nün Tekirdağ'da kurulduğu bilgisini verdi.

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