Dolar haftayı 32,68 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 32,68 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 17:51, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2970
|32,2980
|32,6850
|32,6860
|Avro
|34,7920
|34,7930
|34,9050
|34,9060
|Sterlin
|41,2220
|41,2360
|41,3850
|41,4100
|İsviçre Frangı
|36,0710
|36,0840
|36,6800
|36,7000
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2670
|32,3470
|32,6550
|32,7350
|Avro
|34,7520
|34,8320
|34,8650
|34,9450
|Sterlin
|41,1620
|41,3720
|41,3250
|41,5350