Dolar haftayı 32,68 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2970 32,2980 32,6850 32,6860 Avro 34,7920 34,7930 34,9050 34,9060 Sterlin 41,2220 41,2360 41,3850 41,4100 İsviçre Frangı 36,0710 36,0840 36,6800 36,7000 ANKARA ABD Doları 32,2670 32,3470 32,6550 32,7350 Avro 34,7520 34,8320 34,8650 34,9450 Sterlin 41,1620 41,3720 41,3250 41,5350