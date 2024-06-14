Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 10:40, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:29
Doğanşar ilçesinde çiftçilikle uğraşan 74 yaşındaki 5 çocuk babası T.A'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden T.A'nın vücudundaki kene çıkarıldı.
İki gün önce rahatsızlanan T.A, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan T.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
T.A'nın cenazesi, teslim edildiği yakınlarınca toprağa verilmek üzere Doğanşar ilçesine götürüldü.