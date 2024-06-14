Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 10:52, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:48
Canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Jandarma olay yeri ve hastanede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.