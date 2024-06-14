İsrailli bakandan skandal çağrı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. İsrailli işgalciler de Filistinlilerin göç etmeye zorlandığı bölgelere gözlerini dikiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan İsrailli işgalcilere aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir de katıldı.

İsrailli işgalcilere seslenen Gvir skandal çağrıda bulundu. Gazze'nin tamamına girmeleri gerektiğini söyledi.

Ardından, "Filistinlilerin aç bırakılması ve göçe 'teşvik edilmeleri' " ile bölgede etnik temizlik yapılması çağrısında bulundu.

Filistinlileri infaz etme önerisi

Ben Gvir ayrıca İsrailli güçlerin yerle bir ettiği Filistinlilerin evlerinin üzerine sadece İsrailli işgalcilerin yerleşim birimleri inşa etmesine destek verdi.

İsrailli bakan İtamar Ben-Gvir, daha önce de Filistinliler hakkında yaptığı skandal açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Yahudi işgalcilerle Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde düzenlediği baskınlarla da bilinen İsrailli aşırı sağcı Ben Gvir, İsrail hapishanelerindeki yoğunluğu azaltmak için Filistinlileri infaz etme önerisinde dahi bulunmuştu.