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Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakında TBMM'ye geleceğini duyurduğu vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Bloomberg'ün ulaştığı taslak çalışmaya göre; yeni vergiler ağırlıklı olarak şirketlere yönelik olacak. Düzenlemeyle 226 milyar TL'lik ek kaynak hedefleniyor. Kapsamlı üzenlemede vatandaşı da ilgilendiren maddeler var. Yurdışı çıkış harcının 1500 TL'ye çıkarılması önerildi.

Haber Giriş : 14 Haziran 2024 12:00, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:50
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Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak

Bloomberg borsada işlem vergisi tartışmasıyla gündemde yer edinen yeni vergi paketiyle ilgili taslak çalışmaya ulaştı.

Konu hassas olduğu için adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırılan habere göre; son dönemin en büyük revizyonu olarak değerlendirilen düzenlemeler ekseriyetle şirketleri hedef alıyor.

Konuya dair bilgi sahibi olduğu ifade edilen kaynak, planların 226 milyar liralık (7 milyar dolar) ek gelir anlamına geldiğini ve bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 0,7'sine denk geldiğini ifade etti.

Bloomberg'den Firat Kozok'un haberine göre bu ay sonunda Meclis'e gelmesi beklenen vergi düzenlemesinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Şirketlere nasıl bir vergi gelecek?

Türkiye, çok uluslu şirketlere ülkede tahakkuk eden karları için asgari yüzde 15 vergi uygulanması planından gelecek yıl 40 milyar TL ek gelir bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk şirketlerine uygulanacak yeni asgari vergi matrahından yıllık 90 milyar lira daha bekliyor.

Kripto para ticaretine vergi geliyor

Bakanlık, TL'nin zayıflığına ve yüksek enflasyona karşı korunmak isteyen bireysel Türk yatırımcılar arasında popüler hale gelen kripto ticaretine yüzde 0,03 işlem vergisi getirmeyi düşünüyor. Resmi tahminlere göre bu hamle yılda 3,7 milyar lira gelir getirecek.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, mülk satışlarından veya kiralamalardan elde ettikleri karlar üzerinden asgari kurumlar vergisi ödemeleri gerekecek. Hazine'nin tahminlerine göre bu düzenleme 7,2 milyar TL'lik ek gelir sağlayacak.

Vatandaşa nasıl yansıyacak?

Firat Kozok'un X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma göre; düzenlemede vatadanşları ilgilendiren şu maddeler yer alıyor:

* Engelli araçlarında istisna daraltılıyor, varisçilere vergi geliyor.

* Yurtdışı çıkış harcı 1500 TL oluyor.

* Kuryelere vergi geliyor.

* Serbest meslekte hasılat takibi geliyor.

* Vergi usulsüzlük (fiş kesmeme, almama) cezaları artıyor.

Yurtdışı çıkış harcı 2024 yılında 150 TL olarak uygulanıyor.

Şimşek açıkladı: Yakında TBMM'ye gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı bir paylaşımda yeni vergi düzenlemelerinin yakında TBMM'ye sunulacağını açıklamıştı.

Bakan Şimşek'in açıklamasında, tarafların geri bildirimleri doğrultusunda borsada planlanan işlem vergisine yönelik çalışmanın ertelendiği ifade edilmişti.

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