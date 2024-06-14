3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 13:25, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:15
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! ifadelerine yer verildi.