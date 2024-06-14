Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz

Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi

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