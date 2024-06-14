Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz
Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 13:56, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:51
Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi