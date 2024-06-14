Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.

Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnamede dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.

Onlardan bir tanesi, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu.

Feyzoğlu, Kaş'taki adliyede avukat Hakan Tüzen'le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Feyzoğlu, avukat Tüzen'i personel tuvaletini kullandığı gerekçesiyle zorla dışarı çıkardığı iddia edilmişti.

Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.