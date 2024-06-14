AYM kararını verdi! Adalet ve Özgürlük Partisi resmen kapatıldı

Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

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