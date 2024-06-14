MEB taşra teşkilatı personeli iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul/kurumlarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) 2024 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu yayımlandı.

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