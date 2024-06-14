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Üç ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mersin, Kastamonu ve Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 18:10, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:19
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Üç ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve ormanlarda ciddi hasarlar oluşturan yangınların önüne geçebilmek amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, izinli orman parkı, piknik ve mesire alanları ile tabiat parkları hariç diğer ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının ağırlıklı olarak anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sebepleri ile olduğu kaydedilen açıklamada, "Yangınlara karşı önlemler kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Alınan yasakla ilgili denetim, kontrol, tedbir, adli ve idari iş ve işlemlerinin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı personelce yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kastamonu sınırlarında Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında bulunan ormanlarda kamp ve piknik yapılması, her türlü ateş yakılması kesinlikle yasaklanmıştır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecek. Orman alanı civarında bulunan ve orman yangınından etkilenmesi muhtemel yerleşim yerleri, fabrika, depo ve benzeri sanayi ve turizm alanlarının sorumluları orman yangınlarını önleyici tedbirleri alacak. Orman idaresi görevlileri ile kolluk görevlilerinin devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak, orman alanlarında dron, KGYS gibi vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak. İlgili belediyelerce görev sahalarında kalan yerleşim yerlerinde orman yangınlarının zararını önleyecek nitelikte tedbirler alınacak. Ormanlara giriş yasağı kararının en hızlı şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve orman idaresi ile ilgili diğer kamu, yerel yönetimler ve muhtarlıklarca vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak."

Mersin'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Mersin Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildi.

Buna bağlı olarak ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla bazı kararların alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül 2024 tarihlerinde yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile Avlanma İzin Belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilen piknik ve mesire yerleri işleticilerinin faaliyetlerine devam edeceği ve bunların orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacağı aktarıldı.

Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." denildi.

Açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ve sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı anlatılarak şunlar kaydedildi:

"Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

Açıklamada, söz konusu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

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