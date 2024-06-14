'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama

DMM'den yapılan açıklamada, 14 Haziran'da TÜİK tarafından yayımlanan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 784 olarak açıklandığı, Türk vatandaşı olmayanların istatistiğe dahil edilmediği belirtildi.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 537 olduğu kaydedilen açıklamada, "Açıklanan bu sayı içerisinde deprem anında ülkemizde çeşitli sebeplerle bulunan (geçici koruma, misafir, turist vs.) ve ikametgahı Türkiye olmayan kişiler de bulunmaktadır. Dolayısıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda, İçişleri Bakanlığının verileri ve TÜİK'in açıkladığı istatistikler arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.