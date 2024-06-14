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'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza

Oğuzhan Uğur, 6 Şubat depremlerinin ardından barajların çatladığına yönelik paylaşım yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanırken, Uğur'un 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 16:35, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:43
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6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgiler için de soruşturmalar başlatılmıştı.

Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu sosyal medya hesabından depremin ertesi günü Kahramanmaraş ve Antakya'da barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

UĞUR'UN İFADESİ

Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur'un, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.
Uğur ifadesinde, infial yaratma amacında olmadıklarını belirtti.

"Bölge için milyonlarca lira para toplanmasına destek olduk. Tek amacımız depremzedelere yardım etmekti" dedi.

Yargılamaya önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır.

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