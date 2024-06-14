Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 16:58, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:02
Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkisinde Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S. (67) yönetimindeki 47 NDS 3 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücüler Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.