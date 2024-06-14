Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirdi.

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