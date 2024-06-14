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Türkiye ve ABD'den DEAŞ bağlantılı bazı kişiler için mal varlığı dondurma kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü bağlantılı bazı gerçek kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 18:17, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:20
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Türkiye ve ABD'den DEAŞ bağlantılı bazı kişiler için mal varlığı dondurma kararı

Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü bağlantılı Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev, Adam Khamirzaev ve Rakhmonberdi Akhmatov'un Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

- Karar ABD ile eşzamanlı alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli bir boyutunu terörizmin finansmanıyla mücadelenin oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye'nin bu kapsamdaki faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek terör örgütlerinin finans kaynaklarını bir bir kuruttuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan malvarlığı dondurma kararları terör örgütlerinin finansal kaynaklara erişiminin engellenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'nın bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararı ile DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın malvarlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde ABD ile eş zamanlı olarak alınmıştır. Ülkemiz, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik hukuki araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliğine kararlılıkla devam edecektir."

- ABD'den de açıklama yapıldı

ABD Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada ABD'nin aralarında DEAŞ bağlantılı insan kaçakçılığı ağının üyelerinin de bulunduğu, örgüt ile bağlantısı olan 4 kişiye yaptırım uyguladığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu kişilere ilişkin araştırmalar ve yaptırımların Türkiye hükümeti ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov, Muhammad Ibrohimjon Niyazov, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev ve Adam Khamirzaev'in yaptırım uygulanan isimler olduğu bildirildi.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye ile koordineli olarak gerçekleştirilen eylemin ABD'nin her türlü terör tehdidine karşı savunulmasına olan bağlılıklarının devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Nelson, "Ortaklarımızla birlikte tetikte olacağız ve DEAŞ operasyonlarını destekleyen yasa dışı ağları belirlemek ve engellemek için tüm araçlarımızdan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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