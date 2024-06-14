Karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Karne töreni sonrasında sosyal medya hesabından Yıldırım'ın, "Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum." notunu paylaştığı öğrenildi.

Yıldırım, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan 59 yaşında 33 yıllık öğretmen yapan Zeynel Yıldırım, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunun son gününde öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kendisine ait zeytin bahçesine gitti.

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