Karne günü kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninin ardından gittiği bahçesinde kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 19:11, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:16
Bursa'nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan 59 yaşında 33 yıllık öğretmen yapan Zeynel Yıldırım, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunun son gününde öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra kendisine ait zeytin bahçesine gitti.
Bir süre sonra kalp krizi geçirip fenalaşan Yıldırım, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karne töreni sonrasında sosyal medya hesabından Yıldırım'ın, "Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum." notunu paylaştığı öğrenildi.