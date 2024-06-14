Ankara'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Beşevler Mahallesi'nde bulunan alt geçitte bir minibüs mahsur kaldı. Belediye ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda minibüs alt geçitten çıkarılırken, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri minibüs sürücüsünü tedavi altına aldı.